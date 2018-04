Através de um documento de 400 páginas, o Ministério da Justiça fez uma reavaliação do mapa judicial. Contudo, magistrados que dirigem comarcas contestam medidas.

O Governo está reavaliar o mapa judicial, tendo pedido um estudo propondo várias alterações. Da transferência de competências de uns tribunais para outros dentro da mesma comarca até à criação de um novo tribunal de comércio em Lagoa, no Algarve, as medidas estão descritas num documento de 400 página já entregue no Parlamento. Contudo, a maioria dos juízes que dirige as comarca não conhece o estudo do Ministério da Justiça - e dos zunzuns que ouvem, não concordam.



A notícia é avançada pelo jornal Público desta quarta-feira. A juíza que dirige a comarca de Portalegre, Ana Mafalda dos Santos diz que o Executivo, nesta reavaliação, deixou algumas comarcas de fora: "Esta comarca ficou um bocadinho esquecida. Aqui a reforma parou."



O documento diz que, apesar da existência de um volume processual em matéria de família e menores, há que ter em conta "a dimensão territorial da comarca, a natureza sociológica e económica da população e a reduzida oferta de transportes públicos". Para a magistrada, a hipótese de fazer deslocar os juízes aos tribunais de menor dimensão não foi colocada e "há falta de vontade no pagamento das deslocações".





Outro dos magistrados contactos foi José Lúcio, do distrito de Beja. "Brincar com a organização da justiça traz problemas terríveis", vai avisando José Lúcio. De acordo com o documento, o Ministério da Justiça apenas dá mais um juiz a Beja. Contudo, Lúcio queixa-se do estado do Palácio da Justiça de Beja e da falta de funcionários judiciais. "Não há condições materiais para fazer mudanças que não sejam cosméticas", lamentou.



Ao Público, o Governo não comentou o estudo, argumentando tratar-se de um documento não definitivo.