Paulo Gonçalves foi fotografado nas garagens do Benfica alegadamente entregar ofertas a dois arguidos do processo E-Toupeira. Esta é uma nova diligência no âmbito da fase de instrução.

A juíza de instrução criminal Ana Peres vai inspeccionar pelas 14h00 desta quarta-feira as garagens do Benfica, local onde Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da SAD, foi fotografado a alegadamente entregar ofertas ao ex-observador de árbitros Júlio Loureiro e José Augusto Silva, oficial de justiça e o único em prisão domiciliária.



Esta é uma nova diligência no âmbito da fase de instrução do processo E-Toupeira, cujo objectivo é determinar quem vai a julgamento e acusado de que crimes. Em declarações aos jornalistas, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), o advogado da SAD do Benfica, João Medeiros, assumiu que espera que a inspecção "seja esclarecedora".



Já foram ouvidos em tribunal, no âmbito da fase de instrução do processo, o presidente da Liga de clubes, Pedro Proença, o director financeiro do Benfica, Miguel Moreira, e o director de comunicação do clube, Luís Bernardo, testemunhas arroladas pela Benfica SAD. Quanto a arguidos, a Benfica SAD (representada por Domingos Soares de Oliveira e Nuno Gaioso) já respondeu em tribunal, tal como Júlio Loureiro. Já José Nogueira da Silva optou por não falar.



Recorde-se que a SAD do Benfica está acusada de 30 crimes e Paulo Gonçalves de 79 crimes. O MP acusou a SAD do Benfica de um crime de corrupção activa, de um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem e de 29 crimes de falsidade informática.