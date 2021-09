PSP participa ao MP insultos de negacionistas a Ferro Rodrigues

As mais lidas

A PSP vai participar ao Ministério Público os insultos de negacionistas ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, no passado sábado.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Com o mote "Pelas Nossas crianças - Pela liberdade", dezenas de pessoas manifestaram-se junto ao parlamento. Cercaram ainda um restaurante onde Ferro Rodrigues estava a almoçar com a esposa, gritando insultos e filmando toda a situação."Assassino" e "pedófilo" foram alguns dos insultos dirigidos ao presidente da AR. Nas imagens a que oteve acesso, é ainda possível ver alguns manifestantes a bater no carro onde seguiu Ferro Rodrigues.