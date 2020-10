Siga a Sábado nas redes sociais

O Tribunal da Relação de Lisboa validou, esta terça-feira, a constituição como assistentes de vários jornalistas no processo Operação Marquês. O juiz Ivo Rosa tinha-lhes retirado tal qualidade, considerando que os jornalistas estavam a abusar de um direito. Porém, em dois acórdãos proferidos esta terça-feira, o Tribunal da Relação de Lisboa revogou a decisão do juiz de instrução, mantendo os jornalistas como assistes no caso que investiga, entre outros, o antigo primeiro-ministro José Sócrates.Os dois acórdãos tiveram como relatores os juízes Ricardo Cardoso e Jorge Gonçalves, ambos da 5ª secção da Relação de Lisboa.Em atualização