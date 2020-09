Relação de Lisboa anula despacho de Ivo Rosa na Operação Marquês

O Tribunal da Relação de Lisboa anulou um despacho do juiz Ivo Rosa na Operação Marquês, considerando que esteve extravasa as suas competências por esquecer o que determina a jurisprudência e por confundir conceitos jurídicos básicos.

De acordo com o Observador, a Relação deu razão ao Ministério Público e o juiz de instrução será agora obrigado a analisar prova testemunhal de Hélder Bataglia, ex-líder da Escom, sobre transferências relacionadas com José Sócrates, o seu primo e Ricardo Salgado.

Nesse acórdão, assinado pelos desembargadores Ricardo Cardoso e Artur Vargues, estão declarações de Bataglia consideradas relevantes pela Relação e que deverão ser conhecidas até ao final deste ano.

Segundo a publicação, as declarações de Bataglia foram proferidas no processo Monte Branco e dizem respeito ao esquema de branqueamento de capitais de Francisco Canas principal suspeito do processo, que faleceu em Janeiro de 2017. Este terá alegadamente permitido a transferência de cerca de dois milhões de euros para contas bancárias na Suíça controladas por Carlos Santos Silva (alegado testa-de-ferro do ex-primeiro-ministro José Sócrates) e por Armando Vara (ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos).

Para o Ministério Público estas transferências serviriam de alegada contrapartida paga a José Sócrates e Armando Vara pela aprovação um crédito de mais de 197 milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos para um grupo de investidores liderados por Bataglia comprarem o resort algarvio Vale do Lobo.