2.ª vaga atinge Portugal: outubro já é o terceiro mês com mais infetados

Desde que foram diagnosticados os primeiros casos da pandemia em Portugal e até ao início de outubro, Portugal registou dois dias com mais de mil casos de Covid-19: a 31 de março, menos de um mês antes da pandemia chegar ao país, confirmou 1.035 casos. Duas semanas depois, novo máximo: 1.516 infetados.

O confinamento começou, as medidas restritivas apertaram e o recorde permaneceu. Agora, com a 2.ª vaga, os casos voltaram em força. Nesta terça-feira Portugal registou 1.208 casos de Covid-19, fazendo deste o sexto dia consecutivo com mais de um milhar de infetados confirmados. Pelo meio, no sábado dia 10 de outubro, foi batido novo máximo de casos: 1.646 casos.

Desde o início de outubro, Portugal tem uma média de 1.045 casos por dias. Se olharmos apenas para os últimos sete dias, são 1.258 casos por dia – a maior média semanal de sempre, depois de na passada semana ter sido quebrado o recorde de mais casos confirmados numa semana (mais de 7.500).

Ao mesmo tempo, esta terça-feira foram registadas 16 mortes pelo novo coronavírus, o maior número de óbitos num dia em quase cinco meses.

Para encontrar um dia com mais vítimas da Covid-19, é preciso recuar até 12 de maio. A taxa de letalidade, no entanto, vai baixando com o aumento de casos. Está agora nos 2,37%, o seu valor mais baixo desde o início de abril.

Portugal está agora no ritmo para ultrapassar os 30 mil casos só em outubro e deverá ultrapassar os 100 mil casos confirmados desde o início da pandemia antes do final da próxima semana.

Com apenas 13 dias, outubro é já o terceiro mês com mais casos de Covid-19 desde que foram diagnosticados os primeiros casos, a 2 de março, e o terceiro em que foram acrescentados mais casos ativos da doença, o que significa que a doença se está a propagar a um ritmo mais alto do que aqueles que estão doentes se estão a recuperar.

Este mês é também aquele com mais casos por dia. Em menos de duas semanas foi registada uma média superior a 1.000 casos por dia (1.045 infetados diariamente) e a média de óbitos é já superior a 10 vítimas da pandemia por dia – algo que só tinha sido registado em abril e maio, meses em que Portugal foi mais afetado pelo vírus.

A tendência também é de subida, uma vez que em setembro eram registados cerca de 584 casos de Covid-19 por dia e uma média de cinco óbitos diários causados pela pandemia – o segundo valor mensal mais baixo, apenas atrás do mês anterior, agosto.