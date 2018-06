Um grupo de trabalho entre responsáveis de associações de órgãos comunicacionais para a análise ao Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD) e responsáveis dos partidos políticos que compõem o Parlamento reuniu-se esta sexta-feira na Assembleia da República. Na audição da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a Associação Portuguesa de Imprensa e o Sindicato dos Jornalistas pediram a isenção da actividade jornalística no regulamento por considerarem que esta irá obstaculizar ainda mais o trabalho da profissão.

No grupo de trabalho, a Associação Portuguesa de Imprensa, pelo seu vice-presidente, Vítor Brás, relatou que a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) "não tem competências nem preparação" para desempenhar o papel de regulamentar a lei.

Através do seu presidente, João Palmeiro, a associação lembrou que a proposta da Comissão Europeia não exclui a reformulação por parte dos estados membro da União Europeia e apontou o exemplo de Espanha que "criou uma legislação separada em relação aos dados pessoais específicos de falecidos", afirmando que deveria ser feito um decreto regulamentar sobre a matéria em Portugal. Foram feitas ainda críticas a artigos específicos do regulamento que diziam respeito ao direito ao esquecimento.

João Palmeiro recordou que a directiva existente acerca da temática de protecção de dados já continha a isenção de jornalistas, mas que o novo RGPD faz a restrição não só a empresas como a jornalistas.

De seguida, a presidente do Sindicato dos Jornalistas, Sofia Branco, desejou que "os jornalistas estivessem isentos do RGPD". A jornalista lembrou que o compromisso da profissão está estabelecido no Código Deontológico e que a sua base é o sigilo de fontes, apontando que a nova regulamentação irá dificultar contactos.

Sofia Branco expôs ainda o exemplo de França que isentou parcialmente a profissão de jornalistas do RGPD e lembrou que a Entidade Reguladora da Comunicação (ERC) já desempenha um papel semelhante ao que a CNPD fará. A presidente sindical revelou o exemplo de investigações em que o jornalista tenha acesso a informações bancárias com relevância jornalística para mostrar a flexibilidade que a matéria da protecção de dados tem de ter na sua regulamentação.

A terminar a sua participação na audição, Sofia Branco lembrou a diferença alarmante entre os valores de coimas que órgãos comunicacionais sofrem entre ERC e RGPD. A jornalista lembra ainda que as empresas do sector já estão "atoladas em processos judiciais" e que este regulamento vai dificultar ainda mais o seu trabalho.

O coordenador do grupo de trabalho e deputado do PSD Carlos Abreu Amorim, reconheceu que "alguns artigos podem oferecer dúvidas e limitar a liberdade através do RGPD" e assumiu que a CNPD não tem competências para realizar o trabalho para o qual está destacada, revelando uma "convergência de pontos de vista" para com as associações de órgãos comunicacionais.

Pedro Delgado Alves, deputado do PS presente na audição, acredita que a lei deve ser "o mais flexível e ponderada" possível, dado que se trata de um tema sensível. Delgado Alves acredita que a resposta desta regulamentação está "algures meio caminho da ponte" entre o cumprimento e a isenção do jornalista do RGPD, explicando que "este procura travar a propagação descontrolada de dados pessoais em motores de busca na Internet".

O deputado socialista lembra ainda que poucos estados membros da EU reformularam a medida da Comissão Europeia e que a CNPD não pode deixar de ter uma palavra sobre determinados assuntos. No entanto, este admitiu que poderá haver sobreposição de valores entre a Comissão designada e a ERC.

O deputado do Bloco de Esquerda José Manuel Pureza, admitiu que há campos para trabalhar no RGPD e que é necessário analisar a dimensão da isenção para jornalistas, não esquecendo que existem outros casos de exercícios da actividade de produção de informação.

Vânia Dias da Silva, deputada do CDS/PP presente no grupo de trabalho, acredita que a actividade do regulamento tem se se compatibilizado com o exercício de liberdade da informação. A política considerou ainda que "os temas do direito ao esquecimento e dos dados pessoais de falecidos são questões que têm se ser tratadas com pinças".

O deputado do PCP, António Filipe, expôs que o regulamento criado não é feliz na forma como aborda a protecção de dados em certos pontos, revelando incongruências e explicando que o direito à informação é diferente do direito pessoal de cada cidadão e está presente nos princípios gerais dos estatutos do jornalista.

Em entrevista à SÁBADO, Sofia Branco saúda a disponibilidade deixada por parte de todos os grupos parlamentares para a reformulação do RGPD e afirmou que "é necessário deixar muito claro o que são as especificidades do jornalismo e naquilo em que o regulamento pode ser aplicado ou não".





A carregar o vídeo ...

O RGPD, criado em 2016 pela Comissão Europeia, tem como objectivo providenciar um "maior controlo dos cidadãos sobre os seus dados pessoais" e estabelecer "condições mais equitativas para as empresas", explica a Comissão Europeia no seu site.

Tendo entrado em vigor no dia 25 de Maio de 2018, a nova legislação prevê também a "portabilidade dos dados", que significa, tal como explica a Comissão Nacional de Protecção de Dados – entidade nacional que vai regular este mecanismo –, que os titulares dos dados obtenham e reutilizem os seus dados para os próprios fins e entre diferentes serviços.

Nesse mesmo dia, várias associações de órgãos comunicacionais alertaram que "a actividade jornalística deve ser excluída do regulamento" pois constitui uma "verdadeira ameaça à liberdade de imprensa".

As novas restrições podem significar para os jornalistas um condicionamento na forma de fazer chegar a informação às pessoas, pelo que o sector adoptou uma posição conjunta, apelando à rápida criação de um regulamento nacional que exclua a actividade jornalística das regras que são impostas às empresas comerciais.

Um problema que resulta do facto de Portugal não ter criado o seu próprio regulamento, o que leva a que as regras europeias tenham de ser aplicadas em bruto, sem que haja um ajuste à realidade específica do país.

Na lei, a actividade jornalística e respectivos intervenientes são considerados como quaisquer actividades profissionais. As organizações exigem "uma maior prudência e ponderação" na discussão da proposta de lei em curso, sendo que a legislação nacional está ainda para discussão no Parlamento.