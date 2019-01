O Tribunal Central de Instrução Criminal recusou o pedido de libertação imediata de Abdesselam Tazi, acusado de recrutar jihadistas para o Estado Islâmico.

Abdesselam Tazi, o suspeito de recrutar jihadistas para o auto-proclamado Estado Islâmico (EI) vai continuar em prisão preventiva até, pelo menos, 23 de setembro de 2019. Em resposta ao pedido de libertação imediata do marroquino, de 63 anos, feito pela defesa no final de 2018, a juíza Ana Peres, que está a assumir o trabalho de Ivo Rosa no Tribunal Central de Instrução Criminal, considerou que o prazo máximo de prisão preventiva não estava esgotado e manteve o suposto terrorista na cadeia. Ao mesmo tempo a magistrada decidiu enviar o processo para julgamento em Aveiro.



O despacho de Ana Peres, com data de 8 de janeiro, foi elaborado em resposta a um pedido urgente feito pelo advogado Lopes Guerreiro no final de dezembro. Tal como a SÁBADO noticiou, a defesa de Abdesselam Tazi tinha pedido a libertação imediata do marroquino por considerar que tinha sido ultrapassado o prazo máximo de prisão preventiva.



A data começou a contar a 23 de março de 2017, quando Abdesselam Tazi foi colocado em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Monsanto. Um ano depois, o marroquino foi acusado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal de oito crimes de terrorismo, incluindo recrutamento para o auto-proclamado Estado Islâmico. Contudo, em julho de 2018, o juiz do TCIC Ivo Rosa despronunciou-o dos crimes relacionados com terrorismo. Tazi começou então a ser julgado em Aveiro por crimes de fraude com cartões de crédito. No entanto, a 27 de novembro, antes da leitura da sentença em Aveiro, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu voltar a pronunciar Tazi por todos os crimes de que fora acusado inicialmente. Na ótica de Lopes Guerreiro, como o processo voltou à fase de instrução, este limite seria de 16 meses.





A juíza Ana Peres invalidou agora este argumento. No despacho, a que a SÁBADO teve acesso, a magistrada invocou jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça para considerar que "no caso de anulação da decisão instrutória e do despacho de pronúncia, ocorrida já na fase do julgamento, tal anulação não retira todo e qualquer efeito do despacho de pronúncia que foi anulado" uma vez que a "decisão existe, apenas não produz ou pode não produzir os efeitos para que foi criada". Ou seja: "A anulação da decisão instrutória e do despacho de pronúncia (…) não torna aquela decisão e aquele despacho de nenhum efeito".



Por esse motivo, a juíza decidiu que "a fase a considerar, para determinação do prazo máximo de prisão preventiva, é a fase do julgamento", ou seja, "dois anos e seis meses" – que só vão terminar em setembro deste ano.



No mesmo dia, a juíza pronunciou Abdesselam Tazi nos termos exatos decididos pelo acórdão do Tribunal da Relação da Relação de 27 de novembro de 2018 e enviou imediatamente o processo para julgamento, no caso para o Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, Juízo Central Criminal de Aveiro, Juiz 4.



Existia a dúvida sobre o local onde o julgamento poderia decorrer. Se os crimes de fraude com cartões de crédito foram cometidos em Aveiro, Abdesselam Tazi terá recrutado outros marroquinos exilados em Portugal na região de Lisboa. Para além disso, foi também na capital que foi feita a denúncia de que o sexagenário seria um pregador salafista e teria já conseguido recrutar elementos para grupos jihadistas.