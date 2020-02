O juiz Carlos Alexandre decidiu, esta quarta-feira, colocar nas mãos do Ministério Público a decisão de abrir um inquérito contra o primeiro-ministro, António Costa, por violação do segredo de justiça. Tudo porque, como referiu o magistrado num despacho enviado às partes do processo de Tancos, a fase de instrução decorre em regime de "segredo externo" e António Costa decidiu divulgar no site oficial do governo as respostas que deu ao tribunal. "Notifique-se o Ministério Público para se pronunciar sobre esta divulgação", escreveu o magistrado judicial no despacho, a que a SÁBADO teve acesso. Esta decisão de Carlos Alexandre surge no primeiro dia em que entra em vigor uma nova directiva da Procuradora-geral da República, Lucília Gago, na qual ficou estabelecido que os superiores hierárquicos dos magistrados do Ministério Público podem dar-lhes ordens , sem que estas fiquem registadas nos processos. Ora, foi precisamente com o caso de Tancos que toda esta polémica começou, com o director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) a inviabilizar a audição, durante a fase de investigação, de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa como testemunhas. Resta saber, agora, se Albano Pinto autorizará a abertura de um inquérito contra o primeiro-ministro.No mesmo sentido foi a resposta do primeiro-ministro quando questionado sobre o conhecimento que teria acerca de uma eventual "concordância" dada pelo então ministro Azeredo Lopes à operação paralela da Polícia Judiciária Militar: "Não. Nem creio que isso pudesse ter acontecido. Como tive oportunidade de declarar à Comissão de Inquérito sobre o caso de Tancos, considero que o professor Azeredo Lopes sempre desempenhou com lealdade as funções de ministro da Defesa Nacional".