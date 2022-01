Judiciária acusada de provocação

A 6 de maio, a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária deteve dois homens por tráfico de droga – foram apanhados dentro de um carro com 144 quilos de cocaína na bagageira. Yonas Mehari e Domenico Miserandino são suspeitos de estar ligados a uma alegada organização criminosa que tinha a intenção de vender droga no Norte da Europa. Mas a defesa de um dos arguidos tem uma versão diferente: afirma que só se envolveram porque foram instigados pela Polícia Judiciária e pela Drug Enforcement Administration (DEA).



A investigação ao caso começou em outubro de 2020, a partir de um aviso da DEA à PJ: um alegado grupo internacional tencionava introduzir cocaína no Norte da Europa, a partir da Colômbia. A organização teria expedido 151 quilos de cocaína para Portugal: 144 para serem vendidos na Europa; sete seriam comercializados por Alcindo Ferreira e Tiago Semedo em Portugal. Os dois foram igualmente detidos no âmbito desta operação – em abril, um mês antes de Yonas e Domenico.



Yonas Mehari, holandês, e Domenico Miserandino, italiano, estão detidos preventivamente no estabelecimento prisional anexo à sede da PJ de Lisboa desde 7 de maio, por decisão do juiz de Instrução Criminal Carlos Alexandre. O advogado de Domenico, João Lopes Guerreiro, pediu abertura da fase de instrução – marcada para o início de janeiro –, invocando a nulidade da acusação do Ministério Público (MP) por, alegadamente, não demonstrar que o seu cliente “tenha de alguma forma praticado qualquer facto” que possa ser encarado como tráfico de droga (a fase de instrução é uma fase facultativa que pretende avaliar se há indícios suficientes para levar a julgamento o acusado de um crime).