Franklim Lobo pede recusa de juiz por temer 'parcialidade' do magistrado

Franklim Lobo, condenado a 11 anos de prisão por tráfico de droga agravado, pediu a recusa do juiz desembargador João Carrola do julgamento de recurso por acreditar que a permanência do magistrado no caso pode ser considerada "suspeita e criar forte e consistente desconfiança acerca da imparcialidade da sua postura processual e decisão que possa proferir".

João Carrola presidiu ao julgamento que decretou, em 1991, que Franklim Lobo devia cumprir 18 anos de prisão pelo crime de tráfico de estupefacientes e associação criminosa com vista ao tráfico. Mais tarde, depois do recurso, a pena foi reduzida para 15 anos de prisão.

No entender da defesa do traficante, o facto de o juiz já ter julgado Franklim e "o ter condenado severamente em 1.ª instância a pena (de 18 anos de prisão) que veio a ser significativamente reduzida em recurso" levará a que a sua imparcialidade possa ser posta em causa.