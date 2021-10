Suspeitos de tráfico acusam Judiciária de provocação

No fim de julho, Kevin Tuce e Flavio Tudorache foram dois dos nove arguidos acusados pelo Ministério Público (MP) de um crime de tráfico de estupefacientes no âmbito da chamada Operação Azimute. De acordo com as autoridades, eram eles os representantes de uma organização internacional enviados a Portugal para controlar o desembarque, armazenamento e transporte para Espanha de quase sete toneladas de haxixe que foram apreendidas a 28 de julho de 2020.



No entanto, durante a instrução do processo – cujo debate está marcado para sexta-feira, 29 – ambos estão a pôr em causa todo o processo: dizem ter sido vítimas da “provocação” de um agente infiltrado que será inspetor da Polícia Judiciária.



No recurso de abertura de instrução dos arguidos, a que a SÁBADO teve acesso, lê-se que o MP optou por “omitir o que não lhe convém” recorrendo por diversas vezes na descrição dos factos à fórmula “um indivíduo desconhecido dos autos”. Na verdade, escreve a advogada Ana do Carmo, esse indivíduo “é um inspetor da Polícia Judiciária”. Ou seja, argumenta, “quem contactou com estes arguidos”, “quem prometeu entregar a carrinha onde veio a ser apreendido haxixe” foi “a Polícia Judiciária/Estado Português”. Mais: diz a defesa que foram também as autoridades que transportaram a droga para Portugal e que alugaram o armazém onde foram apreendidos dezenas de fardos com estupefacientes.