Jovens de 13 anos suspeitos de atear dois fogos em Sintra

Três adolescentes de 13 anos foram identificados na terça-feira pela suspeita da autoria de dois incêndios florestais na localidade de Nafarros, no concelho de Sintra, informou o Comando Territorial de Lisboa da GNR esta quart-feira.Em comunicado, a GNR explica que, "na sequência das diligências efetuadas" pelas autoridades, "foi possível apurar que os jovens são suspeitos de terem estado nas imediações do local onde ocorreu a ignição, momentos antes do seu início e que, alegadamente, teriam provocado os incêndios".Deste incêndio resultou uma área ardida total de cerca de 1,5 hectares, pertencentes ao Parque Natural de Sintra-Cascais, no distrito de Lisboa.Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste--Sintra.