Este programa, que atribuiu 57 bolsas a jovens de várias nacionalidades, tem o objetivo de "incluir jovens talentos" nas universidades e nos centros de investigação de referência de Espanha.



O jovem português, que estudou no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, e no Departamento de Física Teórica da Universidade de Oxford, já recebeu também uma bolsa do programa Novos Talentos em Matemática, da Fundação Calouste Gulbenkian, atribuído a jovens portugueses promissores em áreas relacionadas com a matemática.

Um investigador português vai receber uma bolsa de cerca 120 mil euros para tirar um doutoramento em Física Nuclear e de Partículas, no Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), em Santiago de Compostela, foi esta terça-feira anunciado.João Lourenço Barata foi um dos investigadores selecionados pela Fundação 'La Caixa' para receber uma bolsa no âmbito do programa de doutoramento INPhINIT, cofinanciado pela Comissão Europeia e com a duração máxima de três anos, informou hoje a fundação em comunicado.