A PSP de Viseu anunciou esta terça-feira ter detido um homem, de 20 anos, suspeito de agressões a um agente de autoridade e a um aluno de uma escola do centro da cidade.Em comunicado, a PSP refere que, quando o agente se encontrava no interior do estabelecimento de ensino, no âmbito do Programa Escola Segura , "foi surpreendido com gritos do exterior, pelo que, de imediato, foi ao local e verificou que ocorriam agressões".Quando o agente tentou acabar com as agressões, "o suspeito reagiu com violência" e agrediu-o, "colocando-se em fuga para o interior da escola".Já dentro da escola, "o suspeito agrediu também um aluno" e "agrediu novamente o agente policial, tendo este, através do uso da força estritamente necessária, cessado as agressões" e detido o homem, acrescenta.