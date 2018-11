Jovem de 18 anos morre em despiste de moto 4 em Barcelos

O veículo teria sido "criado" pelo próprio jovem, que foi encontrado por populares no Monte de S. Gonçalo.

Um jovem de 18 anos morreu, este domingo, num despiste da moto 4 que conduzia num monte em Fragoso, Barcelos, informaram fontes dos bombeiros e da GNR. Segundo fonte dos bombeiros, o alerta foi recebido pelas 12h12.



O jovem ter-se-á despistado no Monte de S. Gonçalo, tendo sido encontrado por populares debaixo do veículo.



O veículo teria sido "criado" pelo próprio jovem, que o estaria a testar. A fonte da GNR disse que a vítima tinha 18 anos.



Para o local, foram mobilizados nove operacionais e quatro viaturas, entre as quais uma viatura médica de emergência e reanimação.



O INEM disponibilizou ainda apoio psicológico para a família da vítima.



O corpo foi removido para a morgue do Hospital de Viana do Castelo, para autópsia.