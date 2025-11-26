Juíza recusa pedido de novo advogado de Sócrates para adiar o julgamento

José Preto pediu um prazo de cinco meses e meio para conhecer e consultar o megaprocesso da Operação Marquês. Terá direito a dez dias.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail

Juíza recusa pedido de novo advogado de Sócrates para adiar julgamento e dá-lhe apenas 10 dias para ler o processo.



José Sócrates, antigo primeiro-ministro arguido no processo Operação Marquês

José Preto, o novo advogado do antigo primeiro-ministro, tinha pedido um prazo de cinco meses e meio para conhecer e consultar o megaprocesso da Operação Marquês.

A defesa de Sócrates pretendia assim parar o julgamento até ao verão, já que pelo meio há férias judiciais.

Leia Também Os episódios mais insólitos de José Preto, o novo advogado de Sócrates

Recorde-se de que foi atribuído a José Sócrates um advogado oficioso, José Ramos, depois de Pedro Delille, que representava José Sócrates sensivelmente desde que o antigo primeiro-ministro foi detido no aeroporto de Lisboa, em novembro de 2014, ter renunciado.