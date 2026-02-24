Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de fevereiro de 2026 às 15:11

"Se não me deixam fazer o meu trabalho não estou aqui a fazer nada", diz advogada que renunciou à defesa de Sócrates

A advogada tinha pedido cinco meses para avaliar o processo, pedido que lhe foi negado pelo tribunal.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30