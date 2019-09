O ex-secretário de Estado das Comunidades José Cesário lamentou hoje a morte do cantor Roberto Leal considerando-o "um dos grandes vultos da comunidade luso-brasileira"."Foi dos homens que mais fez pela cultura tradicional portuguesa no Brasil, reconhecido por todos no Brasil e em Portugal como um elo de ligação entre os dois países", disse José Cesário em declarações à agência Lusa.O deputado do PSD por Fora da Europa José Cesário disse ainda que Roberto Leal "era um homem extraordinário e um bom amigo"."Estamos muitos tristes pelo seu desaparecimento. Recordo com saudade que foi candidato a deputado na lista do meu partido o que revela bem a sua ligação a Portugal", disse.O cantor morreu na madrugada de hoje, em São Paulo.Roberto Leal - nome artístico de António Joaquim Fernandes - emigrou para o Brasil aos 11 anos, em 1962, com os pais e nove irmãos.Em São Paulo, após trabalhar como sapateiro e vendedor de doces, iniciou a carreira de cantor.