Várias pessoas hospitalizadas em base militar norte-americana após abertura de pacote com pó branco

Aconteceu em Mariland, a 'casa' do Air Force One, o avião que transporta o presidente dos Estados Unidos.

A base militar de Mariland, 'casa' do Air Force One - o avião em que viaja o presidente dos Estados Unidos -, foi temporariamente encerrada depois um pacote suspeito, que continha um pó branco, ter sido aberto no local. Várias pessoas sentiram-se mal e tiveram de ser encaminhadas para o hospital.



A base militar de Mariland é a casa do Air Force One AP

"Por precaução, o edifício principal e o anexo foram evacuados, tendo sido estabelecido um cordão de isolamento em redor da área. As equipas de resposta a emergências da base foram enviadas para o local e determinaram que não havia ameaças imediatas, pelo que as operações normais foram retomadas. Está em curso uma investigação", revelou um porta-voz dos militares num comunicado enviado à imprensa norte-americana.

Várias pessoas foram transportadas para o Malcolm Grove Medical Center depois de tomarem contacto com o tal pó branco, que não se sabe ainda o que é nem que sintomas ao certo causou.

Um familiar de um dos funcionários contou à CNN que no local esteve uma equipa de deteção de materiais perigosos, sem que tivesse encontrado à primeira nada de anormal. No entanto, a investigação prossegue e o edifício onde o pacote foi aberto continua encerrado.

As autoridades revelaram também que juntamente com o pó branco, a 'encomenda' continha também panfletos de propaganda política.