Semana arranca com céu nublado e chuva fraca em várias regiões do país

Segundo a meteorologista do IPMA, deverá chover quase todos os dias da semana, mas com intensidade incerta.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

A semana começa com chuva, que pode ser persistente e forte em alguns locais e as temperaturas deverão manter-se sem grandes variações, disse à Lusa Paula Leitão, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Previsão do IPMA: semana com chuva em Portugal, sobretudo no Minho, e agitação marítima Vítor Mota

"Vai ser uma semana em que vamos ter alguma chuva persistente, mas [ainda] é uma situação que tem algum grau de incerteza muito grande em relação ao período em que vai haver mais chuva", indicou

De acordo com Paula Leitão, estão em aproximação algumas superfícies frontais, que ao aproximarem-se da Península Ibérica podem ser bloqueadas pelo anticiclone que está sobre o continente.

"As superfícies frontais começam a dissipar e algumas conseguem passar para Portugal continental e outras sobre o mar e o momento em que vai haver mais precipitação ainda está dependente deste jogo de forças com o anticiclone e com a sua capacidade de bloquear estas superfícies frontais", explicou.

Segundo a meteorologista do IPMA, deverá chover quase todos os dias da semana, mas com intensidade incerta.

"Hoje já choveu durante a noite e a tendência é haver ainda alguma chuva fraca ao longo do dia de hoje, mas mais no norte e centro. Amanhã [terça-feira] ao fim da tarde será mais persistente e por vezes forte na região do Minho, situação que levou à emissão de aviso amarelo", disse.

De acordo com Paula Leitão, está prevista agitação marítima, o vento vai intensificar-se a partir de terça-feira, sendo de 80 quilómetros por hora nas terras altas, e as temperaturas não vão sofrer alterações significativas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga devido à agitação marítima.

O aviso amarelo para estes seis distritos vai estar em vigor entre as 04:40 de hoje e as 15:00 de quarta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo de chuva, por vezes forte e persistente, para o distrito do Porto (entre as 06:00 e as 17:00 de quarta-feira) e Viana do Castelo e Braga (entre as 18:00 de terça-feira e as 00:00 de quarta-feira e entre as 06:00 e as 17:00 de quarta-feira).

Também o arquipélago da Madeira vai estar sob aviso amarelo por causa da chuva, por vezes forte, com condições favoráveis à ocorrência de trovoadas, entre as 00:00 e as 12:00 de quarta-feira.

O IPMA colocou também o grupo ocidental dos Açores (Flores e Corvo) com aviso amarelo face ao vento esperado, entre as 12:00 e as 21:00 de hoje.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.