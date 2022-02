Jovem preso por ato terrorista que não chegou a acontecer. É crime na mesma?

O suspeito de planear um ataque violento na Faculdade de Ciências ficou em prisão preventiva, mas penalistas dividem-se sobre a aplicação da medida de coação. À saída do Campus de Justiça esta sexta-feira, a defesa de João R., de 18 anos, considerou ser uma "medida ajustada" que "pode ser revista", anunciando que vai recorrer da decisão do tribunal. À SÁBADO, especialistas em Direito Penal consideram que os atos de preparação do atentado estão contemplados no crime de terrorismo à luz da lei portuguesa, mas avisam que é necessário apurar se houve "começo de execução" do ato de terrorismo e se o jovem tinha como alvos determinados grupos de pessoas.

Depois de ser presente a interrogatório na tarde desta sexta-feira, no qual não prestou declarações, o arguido ficou indiciado pelos crimes de terrorismo e detenção de arma proibida, com a juíza de instrução a decidir pela medida de privação da liberdade devido a "fortes indícios de existir a continuação da atividade criminosa e da perturbação da tranquilidade pública".

O advogado de defesa de João, Jorge Pracana, disse ser uma "decisão plausível face aos factos em questão", admitindo contestar a medida e acrescentando que aguarda o "envio de alguns documentos que acho que são úteis à reversão da decisão". A defesa de João estava inicialmente a cargo de um advogado oficioso, nomeado pelo tribunal, mas acabou por ser nomeado um advogado, pago pelos pais do estudante, o que levou a um atraso no interrogatório judicial.