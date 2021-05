João Galamba classifica programa “Sexta às 9” como 'estrume'

O secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, classificou o programa de informação da RTP Sexta às 9 como "estrume" e "coisa asquerosa", num post na rede social Twitter. O comentário viria depois a ser apagado.



Respondendo a um outro utilizador da rede social que escreveu: "Todas as semanas abro uma garrafinha do @Joaogalamba e sento-me a ver o estrume por ele produzido", o socialista escreveu: "Lamento, mas estrume só mesmo essa coisa asquerosa que quer ser considerada 'um programa de informação'. Mas se gosta desse caso psicanalítico em busca da sua expiação moral, bom proveito."



Este comentário surgiu ligado ao link do último episódio emitido pela estação pública sobre o Zmar e as condições dos imigrantes que trabalham nas explorações agrícolas no Alentejo.