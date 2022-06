Secretário de Estado João Galamba volta a insultar no twitter

O Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, envolveu-se numa troca de acusações no Twitter com o utilizador Applehead (@bolapreta29), que entretanto apagou a sua conta, depois de considerar um tweet sobre o preço dos combustíveis como "uma coisa deveras lamentável". A discussão continuou através de mensagens privadas divulgadas pelo mesmo utilizador, em que Galamba disse "Vai para o car**** e desaparece fascista." Não é a primeira vez que o Secretário de Estado insulta nas redes sociais.



A publicação abordava a forma como a Europa lida com a guerra na Ucrânia e o consequente aumento dos preços dos combustíveis: "Quando a gasolina chegar perto dos três euros e a inflação perto dos 9%, quantos terão a capacidade de assumir que tudo o que pensavam sobre o conflito na Ucrânia estava errado e que a liderança europeia falhou de forma espetacular em defender os nossos interesses?", escreveu o utilizador.



João Galamba respondeu ao tweet, mas o outro utilizador apagou a sua conta e por isso, só as respostas do Secretário de Estado se mantêm visíveis. É possível ver que João Galamba escreveu coisas como: "Portanto, agora és uma vergonha e apoias o Putin. Ouve lá, quando vais dormir não sentes aqueles vergonha?" e "Para ser claro: quem hesita na Ucrânia, fica claro onde está. E onde está não é recomendável."



O Secretário de Estado acrescentou ainda: "Não te preocupes. Diria apenas que nada do que dizes faz sentido e que o que dizes é idiota. Só isso, nada mais"; "E depois esperaria que o bom senso imperasse e que nada do que dizes seria tido em conta. Eu acredito muito na racionalidade e espero, também, que as insanidades que tens escrito sejam ignoradas. Só isso, nada mais."



"Sai mesmo daqui, por favor. Dás mau nome a esquerda e, muito sinceramente, não tenho disponibilidade para tamanha inanidade", continuou. "És mesmo pro fascista. Já vi que não percebes isso. Mas é mesmo isso que tu és."



A discussão subiu de tom e continuou através de mensagens privadas entre ambos, cujos prints foram publicados no twitter por Applehead. O secretário de Estado referiu que o pai foi torturado pela PIDE e que tinha "desprezo por toda a esquerda pró-Putin". Pode ler-se nas mensagens: "Olha, o meu pai foi torturado por fascistas da PIDE e, se lesse esta pouca vergonha, só te diria: vai para a puta que te pariu fascista de merda. Desaparece. Tenho nojo de tudo o que escreves. Não me voltes a dirigir a palavra. És mesmo uma vergonha fascista. Vai para o car**** e desaparece. Tenho desprezo por toda esta esquerda pró-Putin. Vai para o car**** e desaparece fascista. Nojo."