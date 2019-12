RTP: Maria Flor Pedroso desmente Sandra Felgueiras

A Diretora de Informação da RTP, Maria Flor Pedroso, desmente a versão apresentada por Sandra Felgueiras de que terá interferido diretamente numa investigação do Sexta às 9. Segundo o jornal i, Felgueiras acusou Maria Flor Pedroso de a avisar a diretora do ISCEM – onde a jornalista foi professora – de que estaria a ser investigada pela equipa do programa do canal público. Mas Flor Pedroso garante que foi Regina Moreira a ligar-lhe a informar que tinha sido contactada pelo programa e não o contrário.

Sandra Felgueiras, a coordenadora do programa de investigação da RTP Sexta às 9, entregou uma carta à Direção de Informação do canal público onde fazia acusações à direção de ter tentado boicotar reportagens, como avançava esta manhã o Correio da Manhã e o jornal i. Numa resposta enviada pela Direção de Informação à redação da RTP, à qual a SÁBADO teve acesso, Maria Flor Pedroso respondeu às acusações, desmentindo ter alguma vez ter tentado boicotar a reportagem, ou informado a diretora do ISCEM sobre a mesma.

De acordo com as atas da reunião Conselho de Redação (CR) da televisão da RTP, datada de 11 de dezembro, a que a Lusa teve acesso e que eram citadas pelo i, após os esclarecimentos prestados aos membros eleitos do órgão sobre a reportagem do lítio (motivo pelo qual havia sido convocada a reunião), a jornalista e coordenadora do Sexta às 9, Sandra Felgueiras, revelou "outro episódio com que a equipa do programa se defrontou".

A jornalista referiu que na reunião de 3 de outubro deu conta à Diretora de Informação de que estaria a investigar suspeitas de corrupção no âmbito do processo de encerramento do Instituto Superior de Comunicação Empresarial (ISCEM), que passava pelo alegado recebimento indevido de "dinheiro vivo" e que deu a Maria Flor Pedroso e à diretora-adjunta, Cândida Pinto, detalhes da investigação.

"Até esse momento, Regina Moreira sabia apenas que a jornalista Ana Raquel Leitão a queria entrevistar sobre o encerramento do instituto e não sobre o recebimento indevido de 'dinheiro vivo'", segundo Sandra Felgueiras.

No dia 8 de outubro, a diretora do ISCEM terá contactado a jornalista "para dizer que tinha falado" com a diretora de informação, "que lhe teria transmitido que a investigação do programa 'Sexta às 9' passava pela suspeita de recebimento indevido de 'dinheiro vivo' e que, por recomendação da mesma, só iria responder às perguntas do programa (...) por escrito".

Ora, de acordo com o documento interno ao qual a SÁBADO teve acesso, refere Flor Pedroso: "Por razões de serviço do ISCEM – reunião com docentes – [Maria Flor Pedroso] esteve no Instituto a 8 de outubro de 2019. No final desta reunião, a diretora do ISCEM, Dra. Regina Moreira, interpelou-a dando-lhe conta de que tinha recebido vários contactos e chamadas do Sexta às 9 com um pedido de entrevista, que ela não queria dar".

A Diretora de Informação conta que instou Moreira a responder, mesmo que fosse por escrito. "Nada foi falado sobre o contrato de compra e venda do imóvel ou outros dados da investigação", reitera Flor Pedroso no documento, desmentindo a versão da jornalista Sandra Felgueiras.

A atual diretora de informação explica que terá questionado os serviços administrativos sobre se os alunos eram obrigados a pagar os emulamentos em dinheiro vivo. Recebida a nega por parte do Instituto, terá passado essa informação a Cândida Pinto, para que esta a transmitisse à equipa do Sexta às 9.

"Deixa-se registado que a equipa do Sexta às 9 sabe, desde o dia 8 de outubro, que a Diretora do ISCEM se referiu ao nome da DI, e nada comunicou nem a esta direção, nem à chefia mais direta, a DA Cândida Pinto. Este facto foi referido, pela primeira vez, numa reunião do Conselho de Redação, a 11 de dezembro, convocada para tratar do programa do lítio", escreve em jeito de conclusão, Maria Flor Pedroso.