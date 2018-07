O ataque ao restaurante no Prior Velho foi preparado durante oito dias em reuniões preparatórias, sem conversas ao telefone ou na Net.

Dezenas de motards dos Hells Angels, armados com facas, paus e outros objectos, atacaram um grupo rival dentro de um restaurante no Prior Velho, tendo feito seis feridos. De acordo com o Jornal de Notícias, o ataque foi preparado durante oito dias em reuniões preparatórias, sem conversas ao telefone ou na Net.



A regra? Nenhum membro dos Hells Angels poderia indicar a quem quer que fosse os locais dos encontros. O alvo principal? Mário Machado, líder do grupo rival Red & Gold e antigo dirigente de extrema-direita que cumpriu 10 anos de prisão. Acima de tudo, conta o mesmo diário, era necessário manter o secretismo dos planos do ataque.



No entanto, ao que o JN apurou, a PJ reuniu indícios de quem participou no confronto. Recorde-se que ao longo da madrugada desta sexta-feira, os 58 arguidos - são 59 no total mas um foi detido na Alemanha - foram identificados a partir da meia-noite, inicialmente em grupos de oito e depois, cerca das 05.30 horas, foi ouvido o último grupo de 23.