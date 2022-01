Jerónimo de Sousa é operado de urgência esta quinta-feira

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, é esta quinta-feira alvo de uma intervenção cirúrgica urgente da "estenose carotídea (à carótida interna esquerda)" e ficará fora da campanha comunista para as eleições legislativas de 30 de janeiro durante, pelo menos, 10 dias.







Em comunicado, o partido comunicou que esta cirurgia "não pode ser adiada para depois das eleições" e que Jerónimo será substituído por João Oliveira e João Ferreira nas ações de campanha no período em que estiver ausente.No debate desta quarta-feira, frente ao PSD, foi o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, a substituir Jerónimo, afastando o cenário de que a substituição temporária do secretário-geral do partido na campanha para as eleições legislativas seja o início de um caminho para encontrar o seu sucessor."Acho que a estenose 'carotídea' afasta completamente essa possibilidade de especulação. Objetivamente, há um impedimento de o meu camarada Jerónimo de Sousa estar aqui e procurou-se encontrar uma solução que não deixasse cair a agenda do secretário-geral e que mantivesse essa participação do PCP", disse João Oliveira, no início do debate com Rui Rio, transmitido na SIC.