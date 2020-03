Ainda antes da revelação da TVI, o Benfica emitiu um comunicado no qual assegura que "não foi notificado de nenhuma conclusão do Ministério Público relativamente a qualquer inquérito judicial que esteja em curso". O clube da Luz considera ainda "curioso" e "significativo" o timing da peça do canal televisivo, uma vez que este é sujeito a segredo de justiça - reservando mais comentários para "o momento e local próprios" e lembrando que todos os processo até ao momento sobre o caso foram arquivados.

Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, esclareceu em direto na CMTV a oferta dos vouchers a árbitros, no dia em que a TVI revelou que a PJ descobriu que o Kit Eusébio chegava, afinal, aos 600 euros."O Kit Eusébio eram oferecidos a todos os árbitros e delegados, independentemente do resultado e sempre após o jogo, a frente de toda a gente, inclusive de um agente da autoridade. Foi valorizado pelo CD e pela UEFA, porque quem quer corromper faz as coisas às escondidas. Como se corrompe alguém depois de um jogo que se perdeu? Ou quem se sabe que o delegado vai relatar factos que penalizam o clube? Não tem lógica? O Benfica nunca deixou de dar os kits, era uma cortesia e não uma compensação. A UEFA não valorizou o valor mas sim o facto de serem dados à vista de toda a gente. Era um ato de cortesia, de forma transparante.A TVI noticiou este domingo que a Polícia Judiciária está a investigar vários indícios de corrupção desportiva por parte do Benfica no âmbito caso dos vouchers. De acordo com o canal televisivo, os jantares pagos pelo clube da Luz a árbitros, delegados e observadores chegavam a custar entre 500 e 600 euros – valores acima dos limites de "hospitalidade" permitidos pela UEFA, que são de 200 a 300 euros.