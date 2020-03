O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP utilizou o Facebook para alertar a população relativamente a possíveis visitas de 'técnicos' para resolver problemas com a TDT.Recorde-se que está em curso uma mudança de frequências na TDT o que pode gerar problemas nas televisões.

"Segundo a ANACOM não estão previstas visitas às residências por parte dos técnicos, caso não seja solicitado pelo usufrutuário do serviço. A PSP de Lisboa aconselha que no caso de ser contactado presencialmente na sua residência, solicite sempre a identificação e credenciação do técnico. Não efetue qualquer pagamento presencial ou transferência bancária, uma vez que esta alteração é totalmente gratuita", pode ler-se no Facebook.