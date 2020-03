Vaz das Neves ganha 190 mil euros e paga imposto de 1615 euros

A empresa do juiz Luís Vaz das Neves, ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, faturou 190 mil euros, em 2018, mas pagou um imposto de apenas 1615 euros. Como este valor foi calculado sobre um resultado antes de impostos de 186 321 euros, obtido após o abatimento de despesas, a Arbitráriobjetivo pagou uma taxa de imposto inferior a 1%.

Questionado pelo CM, por SMS, sobre o valor do imposto pago pela Arbitráriobjetivo, Vaz das Neves afirmou: "Só a entidade que faz a contabilidade e a entrega, com toda a transparência, às Finanças poderá explicar. A empresa sempre pagou e pagará tudo o que for devido."



