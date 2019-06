O Ministério Público decidiu arquivar o inquérito-crime que averiguava a alegada existência de uma rede ilegal de adoção de crianças no Lar Universal da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) depois de uma reportagem da TVI no final de 2017. De acordo com o Expresso, as testemunhas-chave da peça do canal televisivo são agora alvos de processos-crime por falsas declarações.

Em causa está uma perícia da Polícia Judiciária que atestou que as duas mães biológicas de crianças, Fátima e Ana Mafalda, assinaram mesmo documentos que viabilizaram a adoção dos filhos. Na investigação, e depois sob juramento, as mulheres garantiram nunca ter assinado qualquer documento. Segundo a TVI, os documentos tinham sido falsificados, alegando a existência de uma rede criminosa na IURD.