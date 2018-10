Laboratório científico da Polícia Judiciária (PJ) analisou as assinaturas de duas das mães alegadas vítimas das adopções ilegais da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

O laboratório científico da Polícia Judiciária (PJ) analisou as assinaturas de duas das mães alegadas vítimas das adopções ilegais da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Ao investigar vários documentos, como requerimentos relativos à adopção dos filhos biológicos de "Clara" e "Maria" datados de 1998 e 2000, a PJ concluiu que é provável que as assinaturas sejam das mães - algo que elas negaram.



Tanto "Clara" como "Maria" recusaram ter alguma vez assinado qualquer documento acerca da adopção dos filhos ou ter comparecido em tribunal. Mas um requerimento dirigido ao Tribunal de Família de Lisboa, datado de 28 de Setembro de 1998, em que é prestado o consentimento prévio à adopção dos dois filhos, surge assinado por "Clara".



A PJ concluiu ser "muito provável" que a assinatura seja da sua autoria. O mesmo acontece com outra assinatura numa procuração forense com a mesma data. Tanto a procuração como o requerimento foram comparados com documentos actuais, entre eles uma recolha de autógrafos.



Quanto a "Maria", as suas assinaturas num aviso de recepção dos CTT (relativo a um documento enviado pelo Tribunal de Família de Lisboa) e num requerimento dirigido ao 3.º Juízo do Tribunal de Família e Menores da Comarca de Lisboa foram consideradas da sua autoria, de forma "muitíssimo provável". Os documentos, datados de 2000, também foram comparados com outros, mais actuais – incluindo um auto de recolha de autógrafos. No requerimento, a mãe vem prestar informações ao processo de adopção dos filhos que corria termos no Tribunal de Família e Menores de Lisboa.



Numa escala de 1 a 11, a assinatura de "Clara" foi colocada no grau 3 de certeza científica e a de "Maria", no grau 2 – sendo 1 a "probabilidade próxima da certeza científica".



Na reportagem O Segredo dos Deuses, da TVI, "Clara" garantiu que nunca tinha assinado nada sobre a adopção dos filhos, e que nunca tinha estado num tribunal. Pediu ainda para ver as assinaturas, "que dizem que fui eu que assinei ou que alguém lá esteve a assinar por mim ou que alguém se sentou em tribunal a falar por mim porque eu não fui".



"Maria" também garantiu que nunca tinha sido ouvida por um tribunal, e que não sabia o que tinha acontecido aos filhos.



"Maria" é a mãe biológica de Vera, Luís e Fábio, que foram adoptados pela ex-secretária de Edir Macedo, Alice. "Clara" é mãe de Pedro e Filipe, separados e adoptados por dois bispos da IURD.