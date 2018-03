Debate aconteceu esta sexta-feira de manhã no Parlamento. Bloco de Esquerda juntou-se à direita (e ao PAN) para recuar na isenção de IVA.

O Parlamento aprovou esta sexta-feira o decreto de financiamento dos partidos, com votos contra do CDS e PAN, acabando com o limite para angariação de fundos - anteriormente até 643 mil euros. A decisão surge depois do veto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final de Dezembro, por considerar que não tinha existido um debate público suficiente sobre esta matéria.



A questão que originou mais discussão no debate desta manhã foi a isenção do IVA. Bloco de Esquerda juntou-se ao PSD, CDS e PAN. A medida foi aprovada no Parlamento com maioria absoluta de 192 deputados, mantendo a isenção do IVA limitada à divulgação da mensagem política.



O diploma foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS, BE, PEV e PCP, os votos contra do CDS-PP e PAN e a abstenção dos deputados do PS Helena Roseta e Paulo Trigo Pereira.



O diploma regressa a Belém para promulgação com uma única alteração aprovada, do CDS-PP: a manutenção do regime de reembolso do IVA por despesas com a actividade partidária tal como está na lei em vigor.



Quase todos os partidos - excepto o PCP e PEV - apresentaram propostas de alteração a algumas normas.



O veto foi decidido "com base na ausência de fundamentação publicamente escrutinável quanto à mudança introduzida no modo de financiamento dos partidos políticos", de acordo com a nota publicada na altura no site da Presidência.



Com Lusa