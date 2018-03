Os acidentes nas estradas portugueses provocaram 83 mortos nos primeiros dois meses do ano, mais nove do que em igual período de 2017, indicou hoje a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).A ANSR, que reúne dados da PSP e da GNR, avança que, em Janeiro e Fevereiro, registaram-se 20.033 acidentes rodoviários, mais 130 do que nos mesmos meses de 2017.Segundo a Segurança Rodoviária, Setúbal é o distrito que registou, este ano, mais vítimas mortais, com 18, seguido dos distritos do Porto (11), Lisboa (9) e Porto (8).Já o distrito de Portalegre não registou qualquer vítima mortal em 2018.Os acidentes rodoviários provocaram 233 feridos graves nos meses de janeiro e fevereiro, menos 31 do que em igual período de 2017.A ANSR indica ainda que, nos primeiros dois meses do ano, 5.846 pessoas sofreram ferimentos ligeiros, mais 20 do que em Janeiro e Fevereiro de 2017.Os dados da ANSR dizem respeito às vítimas mortais, cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital.