Isaltino Morais, responsável do PSD e presidente de junta das Avenidas Novas alvo de buscas

O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, um membro da comissão nacional do PSD, Rodrigo Gonçalves, e o pai deste, Daniel Gonçalves Silva, presidente da junta de freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa, estão na manhã desta terça-feira a ser alvo de buscas realizadas pela PJ, por suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação, confirmou ao CM fonte policial. A operação da PJ terá ainda outros alvos.

Em causa estarão, entre outros, a celebração de contratos fictícios entre empresas e autarquias, visando desviar verbas públicas.

A TVI adianta que também a câmara de Odivelas está a ser alvo de buscas e que os "sacos azuis" provenientes do desvio de verbas também financiavam estruturas do PSD.

Rodrigo Gonçalves, que foi presidente da junta de São Domingos de Benfica, foi denunciado quando deixou esse cargo em 2013 devido a alegadas irregularidades em contratos (entretanto anulados) com as empresas que o pai, Daniel, veio agora a contratar nas Avenidas Novas. Em 2019, Rodrigo Gonçalves demitiu-se de um cargo do PSD por criar perfis falsos nas redes sociais e com estes fazer propaganda em favor de Rui Rio, que então presidia ao partido.