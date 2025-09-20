Isaltino Morais ataca Ventura: "Vens dizer que se fosses primeiro-ministro me prendias? És mesmo ditador"

Presidente da Câmara de Oeiras acusou o líder do Chega de ser um "monstrinho", "ditador" e "cobarde".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, publicou na sexta-feira um vídeo nas redes sociais onde ataca o líder do Chega, André Ventura. Na publicação, Isaltino acusou Ventura de ser um "ditador" e uma ameaça contra a liberdade.



Isaltino Morais Alexandre Azevedo

"Estás habituado a intimidar jornalistas e adversários? Achas que metes medo? Aqui ninguém tem medo de ti. Ainda por cima vens dizer que se fosses primeiro-ministro me prendias? Mau, és mesmo ditador. Assim se vê cair a máscara de democrata", atirou.

Isaltino falou ainda sobre a possibilidade de André Ventura ser primeiro-ministro, e defendeu que esse cenário representaria o fim da liberdade. "Se fores primeiro-ministro és tu quem me manda prender? Se ganhares acaba o Estado de Direito e a independência dos tribunais? Ouçam bem o que diz o nosso pequeno ditador. Aquilo não são ameaças a mim. São ameaças à nossa liberdade."

E continuou: "Andrézito, não passas de um monstrinho que representa o pior sistema. Mas antes de poderes pisar toda a gente terás de bater de frente com todos os que têm coragem de te dizer o que és".

O também candidato à Câmara de Oeiras acusou Ventura de ser "um mentiroso cobarde" que só sabe enfrentar "o povo rodeado de seguranças"., "[Fazes-te] de forte com os imigrantes quando a polícia te protege", disse possivelmente ao referir-se ao facto de Ventura ter aparecido, ainda esta semana, numa manifestação que reuniu cerca de cinco mil imigrantes, e que ocorreu em frente à Assembleia da República. "Não passarás Andrézito."

Este vídeo surgiu na sequência de um debate que ocorreu na CNN Portugal, na passada terça-feira. Nele, Isaltino acusou Ventura de ser "o pior que o sistema gerou" e acusou o Chega de "não apresentar as suas contas".

"Primeiro disse o óbvio: o líder do Chega não é anti-sistema. Ele é o pior que o sistema gerou É uma excrescência do sistema partidário português. Para quem não sabe, André ventura foi inventado no PSD pelo famoso grupo Tutti-Fruti", começou por recordar Isaltino na mesma publicação. "Depois disse outra coisa: que o Chega não mostra as suas contas. Ninguém sabe de onde vem o dinheiro. E disse mais: as autoridades judiciais têm de investigar André Ventura. Temos de saber sobre a origem do financiamento do Chega e temos de saber se há crimes associados."

Isaltino chegou também a dizer que "se houvesse mais candidatos como eu, o Chega não intimidava ninguém". Este comentário recebeu de imediato uma resposta do líder do Chega, que na rede social X escreveu: "Se o Chega mandasse, corruptos como tu estavam na cadeia. E não saíriam de lá tão depressa!"

Se o CHEGA mandasse, corruptos como tu estavam na cadeia. E não saíriam de lá tão depressa!!! pic.twitter.com/US0n2HiTpE — André Ventura (@AndreCVentura) September 16, 2025

Ainda durante a entrevista à CNN, Isaltino afirmou que "André ventura ainda pode vir a ser preso se as instituições judiciais cumprirem o seu dever". Ventura Respondeu: "Até pode vir a acontecer eu ser preso. Mas será por defender as minhas ideias e o meu país, não por ter roubado o erário público."

Até pode vir a acontecer eu ser preso. Mas será por defender as minhas ideias e o meu país, não por ter roubado o erário público. pic.twitter.com/C0ulABS0CV — André Ventura (@AndreCVentura) September 17, 2025