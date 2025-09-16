Câmara de Oeiras processou adversários políticos de Isaltino Morais

Autarca não gostou de cartazes da Iniciativa Liberal e processou o partido e o cabeça-de-lista com recurso aos serviços jurídicos da autarquia. MP pediu €1,2 milhões
Enquanto o PS e o PSD estiveram aliados a Isaltino Morais neste mandato, houve duas forças em constante oposição e guerra política: à esquerda, a coligação Evoluir Oeiras; à direita, a Iniciativa Liberal (IL). A guerra com a IL foi também jurídica.
Isaltino Morais, 75 anos, pediu ao MP para processar a ILDR
O caso remonta à campanha de 2021, quando a Câmara Municipal de Oeiras (CMO) começou a semear cartazes com balanços de obras feitas, o que a oposição entendeu como propaganda de Isaltino Morais com meios da câmara. A Comissão Nacional de Eleições concordou e mandou retirar. A câmara (ou seja, Isaltino Morais) ripostou: tapou os cartazes de preto e afixou a mensagem “A Comissão Nacional de Eleições proíbe comunicar com os munícipes”.
Daqui veio outra queixa, que voltou a ser secundada pela CNE. A frase teve de sair e ficaram só as telas em preto. Foi aqui que começou o problema judicial com a IL. O partido afixou uma faixa em baixo a dizer “Gastos com a propaganda CMO - 1.252.000 - Mais de um milhão de razões para desaltinar a Câmara”.
Isaltino Morais não gostou e instruiu os serviços jurídicos da câmara para fazerem uma queixa ao Ministério Público (MP) para que este instaurasse um “procedimento criminal” à IL e ao seu candidato, Bruno Mourão Martins (também cabeça-de-lista em Oeiras nestas Autárquicas).
Dizia a queixa que estes “sabiam que os dizeres não correspondiam à verdade, mas decidiram apô-los em outdoors sabendo que seriam lidos por um grande número de cidadãos, por serem zonas de tráfego intenso e movimentadas”, alegaram os advogados da câmara de Oeiras, que acrescentavam (segundo o despacho de acusação, de maio de 2024) que a IL e Bruno Mourão Martins tiveram “o propósito, concretizado, de ofender a credibilidade, o prestígio, o bom nome, a confiança, a imagem e a reputação do Município de Oeiras”.
Bruno Mourão Martins, 48 anos, invocou no processo a “liberdade de expressão”DR
Em suma, a câmara de Oeiras processou um partido e um candidato concorrente de Isaltino Morais, presidente e recandidato. No caso, pela alegada prática de um crime de ofensa a organismo, serviço ou pessoa colectiva, além de um crime de difamação e ainda um de dano.
O MP deduziu acusação onde dizia que os arguidos “atingiram intencionalmente e sem qualquer fundamento o prestígio, a confiança, a honra e o bom nome” da câmara de Oeiras. Pedido de indemnização de €1.252.707.
O processo caiu em 2025, ainda em fase instrutória, porque o MP cometeu um erro: os factos ocorreram em setembro de 2021 e o MP tinha um prazo limite de dois anos para que Bruno Mourão Martins e a IL fossem constituídos arguidos (só foram em 2024).
À SÁBADO, Bruno Mourão Martins diz que tem “pena” que o processo não tenha seguido para julgamento. Porque diz que a IL estava errada, mas por defeito. Ou seja, alega que a câmara até gastou muito mais em “propaganda” do que os tais €1.252.000 que apareceram nas faixas.
De facto, a IL alegou no processo que o valor €1.252.000 tinha sido extraído de um orçamento da câmara para aquele ano. Ou seja, era uma previsão. Na verdade, a câmara haveria de fechar o ano, segundo o relatório de contas, com €1.622.567 em “publicidade” (termo que a IL diz ser na prática “propaganda”). Assim, a autarquia, diz a IL, não só gastou um valor superior ao que estava nas faixas, como ainda foi para o processo dizer que gastou apenas “940 mil”, o que “não comprovou com suporte documental”.
Bruno Mourão Martins diz à SÁBADO que é “um assunto encerrado”. “Não quero dar demasiada importância a isto, é uma situação que resulta apenas da falta de cultura democrática de Isaltino Morais. Para mim e para a Iniciativa Liberal de Oeiras, o importante é que aquilo que dizíamos sobre os excessos de propaganda era verdadeiro. Além disso, também o facto de não haver processo ou qualquer outro expediente que nos intimide. Como tenho dito, os liberais não têm medo.”
Câmara de Oeiras processou adversários políticos de Isaltino Morais
