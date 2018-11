Isabel Moreira em biquíni

Para a deputada socialista, a imprensa só é democrática quando publica as suas fotos na praia, apesar da falta de rigor em títulos como “fotos da deputada fazem furor”.

Assim como Isabel Moreira sonhou, um dia, ser jornalista, também eu, na adolescência, sonhei com a Mónica Bellucci, mas estou hoje a escrever um artigo sobre a deputada socialista. A vida é tramada. Parece que Isabel Moreira está incomodada com a "imprensa antidemocrática" que por cá existe. Num denso e suculento artigo de opinião no "Expresso", a deputada concluiu estarmos a viver "um momento dramático". Assim mesmo. Dramático. De drama. Disse ainda existirem "órgãos de comunicação social com enorme projeção que se dedicam a condicionar a formação da opinião pública num sentido antidemocrático (e há financiamento para isso)".



Este "sobressalto cívico" de Isabel Moreira continuou, dizendo que, noutros tempos, apenas o Correio da Manhã e o seus "jornalistas" (assim mesmo, com aspas) é que "dedicava tempo a fomentar o populismo, o ódio à classe política, a normalização do crime da quebra do segredo de justiça, o sexismo, os vários "ismos"". Atualmente, ainda seguindo a mesma reflexão pungente, "com a força das redes sociais, o estilo Correio da Manhã está a colonizar a os órgãos de comunicação social e a imprensa que se tinha por "séria"".



Em resumo: bastou uma fotografia da deputada em pleno hemiciclo a tratar da unhas para que todo o fel contra a imprensa "não séria" viesse ao de cima. Porque, na óptica de Isabel Moreira, noutros tempos, a imprensa "séria" jamais publicaria uma fotografia daquelas, mas como, actualmente, toda a imprensa publicou a imagem, a conclusão é: já não há imprensa séria. É tudo farinha do mesmo saco, porque publicaram uma fotografia de uma deputada a arranjar as unhas em plena sessão parlamentar.



Portanto, para Isabel Moreira imprensa séria é aquela que só publica, por exemplo, as suas fotografias na praia, em biquini, que faz questão de partilhar nas respectivas páginas pessoais. Quando isto acontece, a deputada não vai a correr escrever artigos de opinião contra a "força das redes sociais" ou a "colonização" da imprensa seria pelo discurso populista. Isto apesar, reconheça-se, da falta de rigor nos títulos "fotos de deputada na praia fazem furor" ou "fotografias provocantes de Isabel Moreira circulam nas redes sociais" ou ainda "deputada do PS ousada na praia".



Nisto a imprensa portuguesa é a mais democrática do planeta, porque lhe proporciona "clicks" e "gostos". Um dia destes, talvez uma qualquer marca queria associar-se ao alegado "furor", patrocinando os conteúdos de Isabel Moreira. É que a verdadeira vocação da "deputada" parece ser mais a de celebridade das redes sociais do que representante do que quer que seja.



"É a democracia que está em causa", finalizou, num grito de revolta. Não, senhora deputada, não é. A democracia estará em causa quando a imprensa deixar de poder publicar o que lhe desagrada, o que a senhora não quer que se saiba e seja visto. É chato? É, mas decorre da sua função de deputada, porque a senhora ainda não percebeu que exerce essa função em regime de representação. Por isso, como todos os titulares de cargos políticos, está sujeita ao escrutínio e não apenas ao furor veraneante.