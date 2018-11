Onze pessoas morreram e seis ficaram feridas no tiroteio na sinagoga da congregação "Tree of Life", em Pittsburgh, nos Estados Unidos, a 27 de Outubro.

O Governo português condenou esta segunda-feira o atentado terrorista ocorrido numa sinagoga em Pittsburgh, nos Estados Unidos, e lamentou os 11 mortos resultantes deste ataque ocorrido a 27 de outubro, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.



De acordo com o comunicado, "o Governo Português manifesta o seu mais profundo repúdio para com o atentado terrorista recentemente ocorrido numa sinagoga em Pittsburgh, que vitimou onze pessoas da comunidade judaica nos Estados Unidos da América e deixou outras seis feridas".



O Governo Português apresentou também "as suas muito sentidas condolências aos familiares das vítimas e à comunidade judaica dos Estados Unidos e no mundo".



"Trata-se de mais uma manifestação de ódio e de extremismo que, a exemplo de todas as outras, merece a mais veemente condenação do Governo e do povo português", referiu o comunicado.



Onze pessoas morreram e seis ficaram feridas no tiroteio na sinagoga da congregação "Tree of Life", em Pittsburgh, nos Estados Unidos, a 27 de Outubro, após um homem disparar indiscriminadamente sobre os participantes numa cerimónia religiosa.



No dia 31 de Outubro, Robert Bowers, o suspeito do massacre na sinagoga, foi acusado por um grande júri federal norte-americano.



A acusação, que já era esperada, foi anunciada e os procuradores federais já indicaram que vão pedir a pena de morte.



Robert Bowers é objecto de 44 acusações, incluindo crimes de ódio.