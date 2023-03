Isabel dos Santos cercada pela justiça em Portugal, Angola e nos Países Baixos

Uma queixa e um relatório revelam os canais, os momentos e a forma como Isabel dos Santos se terá apropriado de muitos milhões de euros do Estado angolano. O gestor Mário Leite da Silva e o advogado Jorge Brito Pereira aceitaram gravar testemunhos num destes processos cíveis. Em Portugal, as autoridades estão a receber as informações que vêm dos Países Baixos e até já reuniram com Leite da Silva, que quis um encontro informal com o Ministério Público.