Isabel dos Santos: como está a ser travada a guerra judicial em Portugal

É em dezenas de acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa, e documentos do Ministério Público, que consta tudo o que aconteceu nos casos da carta rogatória, dos três arrestos de bens e em vários processos autónomos que visam a empresária. Os advogados usaram sem sucesso todos os meios legais para quebrar o sigilo das investigações.

A denúncia de que Angola não era realmente um Estado democrático já tinha sido feita muitas vezes por diversos opositores da máquina de poder montada pelo MPLA, mas a grande surpresa é que fosse em 2021 Isabel dos Santos, filha do ex-Presidente José Eduardo dos Santos (o político que mandou no regime angolano entre 1979 e 2017) a esgrimir este argumento na justiça portuguesa para tentar impedir a continuação do arresto dos seus bens a pedido das autoridades de Luanda.