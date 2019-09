O Orçamento do Estado (OE) 2019 pressupõe um aumento do investimento público superior a 31% face a 2018. No entanto, até julho o aumento tinha sido apenas de 3%, muito abaixo do expectável por esta altura do ano.Esta rubrica da despesa costuma acelerar devido à conclusão dos procedimentos de contratação pública e ao lançamento das empreitadas necessárias para as obras chegarem finalmente ao terreno, lembra o jornal Expresso, mas a verdade é que o bojetivo parece longe de ser alcancábel, já que para atingir a meta, o investimento terá mais do que duplicar face ao que tem sido o ritmo mensal dos primeiros sete meses de 2019.

Os quatro orçamentos aprovados por este Governo (2016, 2017 e 2018) já somavam quase €2,9 mil milhões de investimentos por concretizar, este ano pode ainda acrescntar mais 1,4 mil milhões a este velor, caso não seja alterado o ritmo de investimento público.

Os maiores estrangulamentos encontram-se nos organismos tutelados pelo Governo. Até julho, o Estado estava a investir mais 14,1%, quando a meta para 2019 é 110,1%.