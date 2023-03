Dezenas de clientes lesados avançam com queixas-crime por burla contra empresa Steelme. Pagaram milhares de euros por moradias que nunca foram construídas.

Investigação SÁBADO. À espera da casa que não sai do papel

Débora Nabais ainda recorda a promessa do empreiteiro. “Disse-nos que em agosto (de 2022) estaríamos na casa nova. Na altura, estava grávida. Em setembro ia ter a bebé. Como é lógico, isso foi música para os nossos ouvidos.” Mas nada disso aconteceu e o casal e as duas filhas pequenas continuam numa casa arrendada. Na verdade, pagam duas rendas: a da casa onde habitam e o empréstimo que contraíram para as obras da casa nova.