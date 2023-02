Investigação SÁBADO. Muro de um milhão de euros num palacete de Lisboa

"É um grande murro no estômago." Carlota Vieira ainda não se recompôs do choque. Em julho do ano passado, o carteiro bateu-lhe à porta. Na mão trazia uma carta registada da Câmara Municipal de Lisboa. Davam-lhe 20 dias para pagar um milhão de euros (968.144,34€). A fatura discrimina a construção de um muro (884.683,62 €) e os encargos administrativos (83.460,72 €). "Para quem vive do seu ordenado é um pensamento que não nos deixa dormir, saber que tenho que pagar um milhão de euros", desabafa João Martins, marido de Carlota.