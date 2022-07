Investigação SÁBADO. Falso advogado burlou dezenas de famílias

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Luís Rufo, advogado de Braga que está a ser investigado pelo Ministério Público por alegada falsificação da licenciatura em Direito, burlou dezenas de famílias.





A carregar o vídeo ... Promo Investigação SÁBADO Luís Rufo

Leia Também O caso do falso advogado e as suas muitas vítimas

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Luis Rufo apresentava-se aos lesados, muitas vezes, em casa dos próprios. Dizia-se especialista em expropriações e avisava que ajudaria estas famílias a ganhar muito dinheiro com a passagem da auto-estrada A11 pelas casas onde viviam e que iriam ser demolidas.Mas era tudo um logro...que poderá ter contado com a conivência da empresa de construção de estradas do Norte: a Norace. Pelo menos, é essa a suspeita dos lesados.Certo é que Luis Rufo nunca terá dito aos expropriados que o dinheiro inicial, que iriam receber para começar a construir uma nova casa, era apenas um empréstimo. Mas a verdade é que lhes cobrava logo 15% sobre esse valor do empréstimo.Os lesados só descobriram, no final do processo, que tinham de devolver o dinheiro recebido, que era muito acima da indemnização real.descobriu lesados que perderam quase tudo....e mesmo assim não tiveram dinheiro para pagar