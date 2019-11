A escola Secundária de Mem Martins , concelho de Sintra, está hoje de manhã encerrada devido à greve dos trabalhadores não docentes que reivindicam o reforço de funcionários, disse à Lusa fonte sindical.Os trabalhadores não docentes estão em greve desde as 07h00 de hoje e cerca das 08h30, segundo fonte sindical, estavam concentrados junto aos portões do estabelecimento de ensino.Em declarações à agência Lusa, Maria Alzira, delegada sindical e funcionária da escola, disse que os trabalhadores não docentes vão estar em greve entre hoje e sexta-feira das 07h00 às 10h00, estando a escola encerrando durante aquele período."É uma situação insustentável. Esta escola tem 1.800 alunos e neste momento somos 10 funcionários, o que é claramente insuficiente pois temos mais de 100 espaços para manter e vigiar entre salas, laboratórios, espaços exteriores, reprografias, etc", disse.A delegada sindical contou à Lusa que a 25 de outubro a escola não abriu por falta de trabalhadores não docentes e por decisão da direção da escola."Há alguns funcionários de baixa. A 25 de outubro a escola não abriu por falta de condições. Isto afeta o pessoal não docente e toda a comunidade escolar", indicou.De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, nem a Câmara Municipal de Sintra, que vai passar a gerir as escolas secundárias do concelho, nem o Ministério da Educação atuam para resolver a falta de funcionários.Os funcionários da escola secundária de Mem Martins, segundo, a delegada sindical Maria Alzira, apelam aos responsáveis da autarquia e do Ministério para visitarem a escola e "verificarem a situação".As escolas secundárias que ainda estão sob gestão do Ministério da Educação vão passar a ser geridas pela Câmara de Sintra a partir de janeiro.Nas últimas semanas, várias escolas de todo o país têm sido encerradas devido à greve dos trabalhadores não docentes que reclamam um reforço de pessoal e melhores condições.