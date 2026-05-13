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Portugal

Interrompida circulação na linha Verde do metro de Lisboa

Negócios 13 de maio de 2026 às 22:17
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A circulação na linha Verde está interrompida devido a "causa alheia ao Metro", refere a empresa.

A circulação na linha Verde do Metropolitano de Lisboa está interrompida, adiantou esta quarta-feira à noite a empresa na rede social X.

DR

De acordo com a publicação, divulgada pelas 20:52, a circulação na linha Verde está interrompida devido a "causa alheia ao Metro", sem adiantar mais detalhes.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.

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