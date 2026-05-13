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Portugal

Governo vai aprovar quinta-feira proposta de revisão da legislação laboral

Lusa 13 de maio de 2026 às 18:10
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Anúncio foi feito pelo primeiro-ministro.

O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira que o Conselho de Ministros vai aprovar na quinta-feira a proposta de lei de revisão da legislação laboral que levará, depois, ao parlamento.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro
O primeiro-ministro, Luís Montenegro MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Luis Montenegro falava na tomada de posse do novo presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Gustavo Paulo Duarte, para o quadriénio 2026-2029, sucedendo a João Vieira Lopes que vai assumir a liderança do Conselho Geral desta organização.

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