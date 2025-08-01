Fogo em Arouca dado como dominado

Apesar de dominado, este incêndio, que tinha alastrado para os concelhos vizinhos de Castelo de Paiva e Cinfães, mobilizava 426 operacionais e 157 meios terrestres às 7h.

O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Arouca (Aveiro) foi dado como dominado hoje cerca das 07:00, disse à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



ESTELA SILVA/LUSA

Segundo Pedro Araújo, este incêndio "não tem nenhuma frente que evolua desfavoravelmente, fora do controlo dos bombeiros".

De acordo com as primeiras estimativas, este incêndio de Arouca chegou a ter mais de 48 quilómetros de perímetro e consumiu uma área de mais de 4500 hectares de floresta.

O fogo provocou danos numa casa devoluta, alguns anexos agrícolas e pequenos danos em duas habitações, tendo ainda destruído parte dos Passadiços do Paiva, uma das principais fontes de receita para a economia local de Arouca.