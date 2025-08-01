Fogo em Arouca dado como dominado

Sábado – Pense por si

Apesar de dominado, este incêndio, que tinha alastrado para os concelhos vizinhos de Castelo de Paiva e Cinfães, mobilizava 426 operacionais e 157 meios terrestres às 7h.

O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Arouca (Aveiro) foi dado como dominado hoje cerca das 07:00, disse à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

ESTELA SILVA/LUSA

Segundo Pedro Araújo, este incêndio "não tem nenhuma frente que evolua desfavoravelmente, fora do controlo dos bombeiros".

Apesar de dominado, este incêndio, que tinha alastrado para os concelhos vizinhos de Castelo de Paiva e Cinfães, mobilizava 426 operacionais e 157 meios terrestres às 07:00.

De acordo com as primeiras estimativas, este incêndio de Arouca chegou a ter mais de 48 quilómetros de perímetro e consumiu uma área de mais de 4500 hectares de floresta.

O fogo provocou danos numa casa devoluta, alguns anexos agrícolas e pequenos danos em duas habitações, tendo ainda destruído parte dos Passadiços do Paiva, uma das principais fontes de receita para a economia local de Arouca.

