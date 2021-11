Inspetores da Autoridade Tributária fazem buscas na SAD do Tondela

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Uma equipa de inspetores do fisco está na manhã desta quinta-feira na SAD do Tondela. A informação, apurada pelo Record, foi confirmada pela sociedade auri-verde numa nota oficial emitida no seu site.





"Uma equipa de inspetores da Autoridade Tributária e Aduaneira esteve esta quinta-feira no Estádio João Cardoso onde solicitou ao CD Tondela colaboração numa operação que está a desenvolver. O CD Tondela prestou o auxílio pedido no acesso a toda a documentação e informação numa conduta totalmente cooperante com os inspetores e operação em causa", pode ler-se.Esta ação judicial sucede à megaoperação levada a cabo ontem pelo Ministério Público nas SAD de Sp. Braga e V. Guimarães , além de buscas nos escritórios da Gestifute e da D20 Sports, de Jorge Mendes e Deco, respetivamente. Recordar que já na 2.ª feira houve uma outra operação de buscas , no caso focada no FC Porto e nos domicílios de Pinto da Costa, Alexandre Pinto da Costa e Pedro Pinho, entre outros locais.